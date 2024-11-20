Пограничники, которые увольняются с военной службы, будут зачислены в запас ВСУ — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Госпогранслужбе.

Фото: radiosvoboda.org

В среду, 20 ноября, 305 нардепов поддержали изменения в Закон «О Государственной пограничной службе Украины» №12057. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Документ предусматривает, что военнослужащие Государственной пограничной службы, которые увольняются с военной службы, будут зачислены в запас ВСУ.

Кроме того, военнослужащие, работающие в разведывательном органе, отвечающем за охрану государственной границы, будут зачислены в запас этого разведывательного органа.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

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