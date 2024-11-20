Рада приняла закон о лишении предателей государственных наград

Законопроект направлен на лишение наград предателей и пропагандистов российской агрессии.

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №11410, предусматривающий лишение государственных наград лиц, которые были осуждены за тяжкие преступления или за действия, направленные против национальной безопасности Украины. Законопроект также касается лиц, которые пропагандируют государство-агрессора или оправдывают оккупацию Украины. Законопроект был поддержан 283 депутатами. Инициативу внес Президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметила народный депутат Ирина Геращенко, документ меняет нормы Уголовного кодекса и других законодательных актов, позволяя лишать наград лиц, которые способствуют популяризации агрессии со стороны России. В списке государственных изменников, которые до сих пор имеют награды, значатся такие фигуры, как Юрий Бойко, Дмитрий Табачник, Николай Азаров и Виктор Медведчук, среди прочих.

Ранее награды могли быть лишены только по приговору суда и только в случае совершения тяжкого преступления. Теперь законопроект значительно упрощает процесс лишения наград лиц, которые стали на сторону агрессора.

Это решение также имеет целью предотвратить предоставление льгот предателям, которые, несмотря на свою роль в изменах, продолжают получать социальные преимущества как орденоносцы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада одобрила законопроект о лишении государственных наград за популяризацию рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.