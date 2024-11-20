Рада прийняла закон про позбавлення зрадників державних нагород

Законопроект спрямований на позбавлення нагород зрадників та пропагандистів російської агресії.

Депутати Верховної Ради підтримали законопроект №11410, що передбачає позбавлення державних нагород осіб, які були засуджені за тяжкі злочини або за дії, спрямовані проти національної безпеки України. Законопроект також стосується осіб, які пропагують державу-агресора чи виправдовують окупацію України. Законопроект був підтриманий 283 депутатами. Ініціативу вніс Президент України Володимир Зеленський.

Як зазначила народна депутатка Ірина Геращенко, документ змінює норми Кримінального кодексу та інших законодавчих актів, дозволяючи позбавляти нагород осіб, які сприяють популяризації агресії з боку Росії. У списку державних зрадників, які досі мають нагороди, значаться такі фігури, як Юрій Бойко, Дмитро Табачник, Микола Азаров і Віктор Медведчук, серед інших.

Раніше нагороди могли бути позбавлені лише за вироком суду і тільки у разі скоєння тяжкого злочину. Тепер законопроект значно спрощує процес позбавлення нагород осіб, які стали на бік агресора.

Це рішення також має на меті запобігти наданню пільг зрадникам, які, попри свою роль у зрадах, продовжують отримувати соціальні переваги як орденоносці.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада схвалила законопроект про позбавлення державних нагород за популяризацію рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.