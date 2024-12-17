Пограничники, которые увольняются с военной службы, будут зачислены в запас ВСУ — подписан закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о зачислении в запас военнослужащих Государственной пограничной службы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4069-ІХ (законопроект №12057) о зачислении в запас военнослужащих Государственной пограничной службы.

Как мы писали, в ноябре Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Госпогранслужбе.

Документ предусматривает, что освобождаемые с военной службы военнослужащие Государственной пограничной службы будут зачислены в запас ВСУ.

Кроме того, военнослужащие, работающие в разведывательном органе, отвечающем за охрану государственной границы, будут зачислены в запас этого разведывательного органа.

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