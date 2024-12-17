В Украине празднуют День работника государственной исполнительной службы

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.

Фото: Южное межрегиональное управление Министерства юстиции

Ежегодно 17 декабря в Украине отмечается День работника государственной исполнительной службы. Этот праздник введен указом президента от 22 июля 2009 года, чтобы почтить важную роль работников исполнительной службы в обеспечении законности, справедливости и исполнения судебных решений.

Их работа является неотъемлемой частью функционирования правового государства.

Государственная исполнительная служба была создана с целью реализации судебных решений, вступивших в законную силу, а также других исполнительных документов.

Ее работники обеспечивают исполнение решений по гражданским, административным и уголовным делам, взысканию задолженностей, алиментов и других обязательств.

Добавим, что, по данным Министерства юстиции, относительно показателей исполнения решений, за 11 месяцев показатели исполнения в пользу госбюджета увеличились на 23% – до 6,8 млрд грн. Также на 27% увеличилось исполнение решений по делам о взыскании алиментов и на 37% – взыскании задолженности по зарплате.

Фото: Заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко

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