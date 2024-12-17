Студенты с 17 декабря временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+

Орієнтовно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+.

С 17 и орієнтовно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+. Это связано с тем, что в Единой государственной электронной базе по вопросам образования проводят технические работы.

В Минобороны отмечают, что на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют.

«Статус будет отображаться в приложении по-прежнему», - указывают там.

Также технические работы в реестре образования не должны повлиять на работу других сервисов Резерв+.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Украине заработал новый онлайн-сервис для оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Правительство предлагает отменить обязанности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности ежегодно подавать в соответствующие ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на военный учет призывников. Соответствующий законопроект 12076 авторства Кабмина Верховная Рада 3 декабря приняла в первом чтении.

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