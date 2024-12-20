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Онлайн-бронювання в Дії і відстрочки в Резерв+ призупинені

14:14, 20 грудня 2024
Послуги з онлайн-бронювання працівників через Дію та отримання відстрочок у Резерв+ поки не надаються – заступниця міністра оборони.
Онлайн-бронювання в Дії і відстрочки в Резерв+ призупинені
Джерело фото: drohobych-rada.gov.ua
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Деякий час послуга з онлайн-бронювання працівників через застосунок Дія працювати не буде. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Усі реєстри в безпеці. База бронювання – це реєстр Оберіг, у його роботі змін немає.

Але, як повідомляє Мінцифра, поки призупинено послуги, повʼязані з реєстрами Мінʼюсту. Онлайн-бронювання в Дії – серед них» - зазначила вона у коментарях.

Також вона повідомила, що призупинено отримання відстрочок у Резерв+.

«Через відновлювальні роботи в державних реєстрах Мінюсту ми були змушені призупинити отримання відстрочок у Резерв+. Наголошуємо: всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу» - пояснила Черногоренко.

19 грудня повідомлялося, що в додатку Резерв+ стався масштабний збій.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах повідомили, що ТЦК «не бачить» в Реєстрі «Оберіг» бронювання, які були оформлені не через Дію. Так там пояснили слова члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександра Федієнко, який заявив, що ТЦК мобілізує заброньованих працівників провайдерів.

Також раніше повідомлялося, що з 17 грудня і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+. Це пов'язано із тим, що у Єдиній державній електронній базі з питань освіти проводять технічні роботи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила, що всі дані збережені, а відновлення реєстрів триватиме біля 2 тижнів.

Також ми писали, що до нового Реєстру військовослужбовців внесуть дані про працівників СБУ та розвідки.

Автор: Наталя Мамченко

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Дія Міноборони відстрочка бронювання Резерв+

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Онлайн-бронювання в Дії і відстрочки в Резерв+ призупинені

Послуги з онлайн-бронювання працівників через Дію та отримання відстрочок у Резерв+ поки не надаються – заступниця міністра оборони.

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