Онлайн-бронирование в Дії и отсрочки в Резерв+ приостановлены

Услуги по онлайн-бронированию работников через Дію и получение отсрочек в Резерв+ пока не предоставляются – заместитель министра обороны.

Источник фото: drohobych-rada.gov.ua

Некоторое время услуга онлайн бронирования работников через приложение Дія работать не будет. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

«Все реестры в безопасности. База бронирования – это реестр Оберег, в его работе изменений нет.

Но, как сообщает Минцифра, пока приостановлены услуги, связанные с реестрами Минюста. Онлайн-бронирование в Дія – среди них», - отметила она в комментариях.

Также она сообщила, что приостановлено получение отсрочек в Резерв+.

«Из-за возобновляемых работ в государственных реестрах Минюста мы были вынуждены приостановить получение отсрочек в Резерв+. Отмечаем: все полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в Резерв+. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить эту услугу», - объяснила Черногоренко.

19 декабря сообщалось, что в приложении Резерв+ произошел масштабный сбой.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках сообщили, что ТЦК «не видит» в Реестре "Оберег" бронирования, которые были оформлены не через Дію. Так там объяснили слова члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко, заявившего, что ТЦК мобилизует забронированных работников провайдеров.

Также ранее сообщалось, что с 17 декабря и ориентировочно по 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+. Это связано с тем, что в Единой государственной электронной базе по образованию проводят технические работы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что все данные сохранены, а восстановление реестров будет длиться около 2 недель.

Также мы писали, что в новый Реестр военнослужащих будут внесены данные о работниках СБУ и разведке.

Автор: Наталя Мамченко

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