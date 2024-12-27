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Военные вернулись из СОЧ, но снова массово сбежали из подразделения – командир роты попросил, чтобы его не наказывали за это

08:00, 27 декабря 2024
Командир роты рассказал суду, что не смог справиться с немотивированными военнослужащими и не понимает, как их контролировать.
Военные вернулись из СОЧ, но снова массово сбежали из подразделения – командир роты попросил, чтобы его не наказывали за это
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Костопольский райсуд Ровенской области рассмотрел дело, связанное с массовым бегством военнослужащих из места дислокации.

Как отмечено в материалах дела, на территории Ровенской области была создана сводная рота, большинство личного состава которой состояло из военнослужащих, недавно вернувшихся после самовольного ухода из воинской части.

Фактически это был временный пункт сбора для работы с военнослужащими, совершившими СОЧ, созданный на одном из полигонов.

Командиром роты 23 октября 2024 года был назначен капитан Владимир С.

В период с 18 по 26 ноября из роты сбежали сразу 16 военнослужащих.

Командование воинской части и прокуратура решили, что в таком положении дел в сводной роте есть прямая вина Владимира С., в результате чего в отношении капитана был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

В вину офицеру было поставлено то, что он не обеспечил надлежащего соблюдения военной дисциплины подчиненными ему военнослужащими и не принял мер для предотвращения бегства личного состава.

Впрочем, в судебном заседании Владимир С. вину признал частично. Он сообщил, что пытался контролировать военнослужащих, проводил разъяснительную работу, несколько раз в день осуществлял построение личного состава.

Однако проблема заключалась в том, что в подчинении капитана находилось 280 военнослужащих, большинство из которых составляли военнослужащие, недавно вернувшиеся после самовольного ухода из воинской части.

По словам Владимира С., военнослужащие были демотивированы, проконтролировать каждого из них не было возможности, к тому же рота размещалась в палатках, разбросанных в разных местах на территории полигона.

Изучив позиции сторон, суд пришел к выводу, что претензии, выдвинутые к Владимиру С. безосновательны, а реальные доказательства небрежного отношения капитана к военной службе отсутствуют.

Также суду было непонятно, какие конкретно действия должен был совершить Владимир С., чтобы предотвратить побег военнослужащих с места расположения сводной роты.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что Владимир С. был назначен на должность командира роты только 23 октября, а проконтролировать личный состав из 280 военнослужащих, живших в палатках в разных местах полигона, у капитана не было реальной возможности.

В итоге 17 декабря 2024 года Костопольский райсуд Ровенской области закрыл производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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