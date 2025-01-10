Судитимуть посадовців «Київмедспецтранс» за розкрадання 12,6 млн грн на завищенні цін на запчастини для швидких

У Києві судитимуть керівників «Київмедспецтранс» та приватних компаній за розкрадання грошей через фальшиві закупівлі для швидких.

Судитимуть сімох осіб, серед яких керівники КО «Київмедспецтранс» та директорів приватних підприємств, обвинувачених у розкраданні понад 12,6 мільйона гривень через завищені закупівлі запчастин для автомобілів швидкої допомоги. Обвинувальний акт скерований до суду, повідомила Київська міська прокуратура.

Посадовці створили схему, за якою підконтрольні підприємства постачали запчастини за значно завищеними цінами. За результатами експертиз було встановлено завищення вартості на суму понад 12,6 млн грн.

Крім того, обвинувачені намагалися підкупити експерта для надання неправдивого висновку про відсутність збитків. Вони залучили судового експерта, який, в обмін на ремонт свого автомобіля, погодився надати потрібний висновок. Однак правоохоронці викрили спробу підкупу, а експерт визнав свою провину та погодився дати свідчення проти посадовців.

За вчинені злочини фігуранти можуть отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Два керівники підприємств та бухгалтер, що втекли від слідства, знаходяться у розшуку.

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