Будут судить чиновников «Киевмедспецтранс» за хищение 12,6 млн грн на завышении цен на запчасти для скорых

В Киеве будут судить руководителей «Киевмедспецтранс» и частных компаний за хищение денег через фальшивые закупки для скорых.

Будут судить семерых человек, среди которых руководители КО «Киевмедспецтранс» и директоров частных предприятий, обвиняемых в хищении более 12,6 миллиона гривен из-за завышенных закупок запчастей для автомобилей скорой помощи. Обвинительный акт направлен в суд, сообщила Киевская городская прокуратура.

Чиновники создали схему, по которой подконтрольные предприятия поставляли запчасти по значительно завышенным ценам. По результатам экспертиз было установлено завышение стоимости на сумму более 12,6 млн грн.

Кроме того, обвиняемые пытались подкупить эксперта для предоставления ложного заключения об отсутствии убытков. Они привлекли судебного эксперта, который, в обмен на ремонт своего автомобиля, согласился предоставить нужное заключение. Однако правоохранители разоблачили попытку подкупа, а эксперт признал свою вину и согласился дать показания против должностных лиц.

За совершенные преступления фигуранты могут получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Два руководителя предприятий и бухгалтер, сбежавшие от следствия, находятся в розыске.

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