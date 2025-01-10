«Рай для интроверта» – Шотландия ищет смотрителя для необитаемого острова Ханда с зарплатой $2600 в месяц

Должность не требует специальной квалификации, предусматривает уход за островом и колонией морских птиц.

Фото: nypost

Шотландский трест дикой природы объявил о вакансии для смотрителя острова Ханда, расположенного у западного побережья Сазерленда. Успешный кандидат будет получать 31 000 долларов в год (около $2600 в месяц) за уход за колонией морских птиц на отдаленном острове, сообщает NYP.

Должность не требует специальной квалификации, хотя полезными будут знания морской и наземной природы. В обязанности будет входить организация рабочих программ и управление волонтерами, а также уход за островом и его 8000 посетителями ежегодно.

Для кандидатов предлагается бесплатное жилье на острове, невероятные пейзажи и еженедельные поездки на материк для необходимых дел. Также возможно распределение роли среди пар. Контракт имеет срок шесть месяцев и стартует в марте.

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