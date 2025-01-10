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В налоговой объяснили, как зарегистрироваться плательщиком НДС

20:42, 10 января 2025
Для регистрации плательщиком НДС необходимо подать регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость в контролирующий орган по местонахождению.
В налоговой объяснили, как зарегистрироваться плательщиком НДС
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Налоговая служба в Харьковской области сообщает, как зарегистрироваться плательщиком НДС.

Зазначається, що відповідно ст. 183 (розділу V) Податкового кодексу України та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення №1130) для реєстрації платником ПДВ необхідно подати реєстраційну заяву платника податку на додану вартість до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) платника засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою або інформаційно-комунікаційної системи «Єдине вікно подання електронної звітності».

Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість необхідно подавати за встановленою формою № 1-ПДВ згідно з додатком 1 до Положення №1130 (електронна форма  - J/F1310110). 

Особа, відповідальна за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або договору управління майном, подає реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ одночасно із документами для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном згідно з Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300. 

Заява щодо державної реєстрації суб’єкта господарювання з позначкою про реєстрацію платником ПДВ подається державному реєстратору. Відомості із заяви щодо державної реєстрації суб’єкта господарювання одночасно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання адміністративної послуги - 3 робочі дні.

Способи отримання результату адміністративної послуги «Реєстрація платника податку на додану вартість»: відомості, що містяться у реєстрі платників ПДВ, надаються шляхом: оприлюднення в режимі реального часу даних з реєстру платників податку на додану вартість на вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) для безоплатного доступу засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» режим «Реєстри. Дані реєстру платників ПДВ» за адресою; надання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (надається за окремим запитом).

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налоговая НДС

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