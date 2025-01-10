В Черкасской области женщина положила новорожденного ребенка в пакет и выбросила в мусорный бак

Полицейские разыскали роженицу, которая жестоко избавилась от собственного ребенка.

В Черкасской области роженица запихнула младенца в пакет и выбросила в мусорный бак. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что 8 января мужчина вывозил мусор и наткнулся на пакет с мёртвым новорожденным младенцем, о чем и сообщил правоохранителям.

Полицейские внесли сведения в единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство. Тело ребенка было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Правоохранители установили, что матерью новорожденного является 25-летняя женщина, которая не состояла на учете в женской консультации.

Младенца она родила самостоятельно и после родов положила девочку в пакет и выбросила в мусорный бак за магазином в селе Белоусовка Золотоношского района.

Следователи начали досудебное расследование по статье 117 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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