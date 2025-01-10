Недопуск в укрытие будет караться штрафами или лишением свободы — принят закон

А за невыполнение законных требований должностных лиц ГСЧС можно будет получить штраф до 17 тысяч грн.

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Недопуск в укрытие будет наказываться как штрафами, так и лишением свободы в зависимости от последствий.

Соответствующий закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты Верховная Рада приняла 9 января в целом (законопроект 9362-1).

Этим законом Уголовный кодекс дополнили статьей 270-2 "Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты".

Так, нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты или необеспечения беспрепятственного круглосуточного доступа населения к объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты в случае объявления сигнала воздушной тревоги, что привело к причинению средней тяжести или тяжких телесных повреждений или гибели человека, - будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Также Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьей 175-3 КоАП об ответственности за нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

А именно, необеспечение беспрепятственного доступа граждан к объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты влечет наложение штрафа от 1700 до 3400 грн.

Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, что привело к неготовности их использования по назначению, влечет наложение штрафа от 2550 до 5100 грн.

Если эти действия совершило лицо, которое в течение года уже подверглось штрафу за такие же правонарушения, это будет влечь штраф 5100 грн до 8500 грн.

При этом в санкциях указанных частей не определен субъект ответственности, то есть лицо, на которое законодательством возложена обязанность обеспечить беспрепятственный доступ граждан к объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты и которое отвечает за содержание и эксплуатацию таких объектов.

В ГЮУ ВР обратили внимание на то, что ответственность по ч. 1 новой статьи 175-3 КУоАП должна наступать, в частности, за необеспечение беспрепятственного доступа граждан к объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты «в установленном законодательством порядке». При этом действующее законодательство Украины не содержит такого порядка, что делает невозможным применение этой статьи на практике.

Кроме того, в новой редакции изложена статья 185-14 КУоАП.

А именно, невыполнение законных требований должностных лиц ГСЧС приведет к штрафу от 3400 грн до 6800 грн. Создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц ГСЧС, в том числе связанных с проведением проверок, - влечет наложение штрафа от 6800 грн до 10200 грн.

За повторное нарушение можно получить штраф до 17 тысяч гривен.

Автор: Наталя Мамченко

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