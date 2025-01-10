Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Недопуск до укриття буде каратися штрафами чи позбавленням волі — прийнято закон

13:18, 10 січня 2025
А за невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС можна буде отримати штраф до 17 тисяч грн.
Недопуск до укриття буде каратися штрафами чи позбавленням волі — прийнято закон
Фото: Dozorro
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Недопуск до укриття буде каратися як штрафами, так і позбавленням волі, залежно від наслідків.

Відповідний закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Верховна Рада ухвалила 9 січня в цілому (законопроект 9362-1).

Цим законом Кримінальний кодекс доповнили статтею 270-2 «Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту».

Так, порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту або незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в разі оголошення сигналу повітряної тривоги, що призвело до заподіяння середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людини, - буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Також Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено статтею 175-3 КпАП щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

А саме, незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту тягне за собою накладення штрафу від 1700 грн до 3400 грн.

Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до неготовності їх використання за призначенням, тягне за собою накладення штрафу від 2550 грн до 5100 грн.

Якщо ці дії вчинила особа, яку протягом року вже було піддано штрафу за такі самі правопорушення, тягнуть за собою штраф 5100 грн до 8500 грн.

При цьому в санкціях зазначених частин не визначено суб’єкта відповідальності, тобто особу, на яку законодавством покладено обов’язок забезпечити безперешкодний доступ громадян до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та яка відповідає за утримання та експлуатацію таких об’єктів.

У ГЮУ ВР звернули увагу на те, що відповідальність за ч. 1 нової статті 175-3 КУпАП має наставати, зокрема за незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту «у встановленому законодавством порядку». При цьому діюче законодавство України не містить такого порядку, що унеможливить застосування цієї статті на практиці.

Крім того, у новій редакції викладено статю 185-14 КУпАП.

А саме, невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС буде призводити до штрафу від 3400 грн до 6800 грн.
Створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб ДСНС, в тому числі пов’язаних з проведенням перевірок, - тягне за собою накладення штрафу від 6800 грн до 10200 грн.

За повторне порушення можна отримати штраф до 17 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон штраф кодекс укриття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Недопуск до укриття буде каратися штрафами чи позбавленням волі — прийнято закон

А за невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС можна буде отримати штраф до 17 тисяч грн.

Депутати розблокували підписання закону про Реєстр військовослужбовців, куди внесуть дані про членів їх родин та відцифроване обличчя

Закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

ТЦК або стаття 130 – поліція поставила перед водієм, який після операції прийняв знеболювальне та заспокійливе, цікавий вибір

Суд не оцінив методів роботи патрульних поліцейських та звернув увагу на недбале ставлення до оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

Командира роти оштрафували на 17 тисяч гривень за втечу восьми його підлеглих з військової служби

Суд вирішив, що офіцер не займався вихованням військовослужбовців та не стежив за морально-психологічним станом у підрозділі.

Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення накладення ТЦК заочних штрафів

Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова