Недопуск до укриття буде каратися штрафами чи позбавленням волі — прийнято закон

А за невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС можна буде отримати штраф до 17 тисяч грн.

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Недопуск до укриття буде каратися як штрафами, так і позбавленням волі, залежно від наслідків.

Відповідний закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Верховна Рада ухвалила 9 січня в цілому (законопроект 9362-1).

Цим законом Кримінальний кодекс доповнили статтею 270-2 «Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту».

Так, порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту або незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в разі оголошення сигналу повітряної тривоги, що призвело до заподіяння середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людини, - буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Також Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено статтею 175-3 КпАП щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

А саме, незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту тягне за собою накладення штрафу від 1700 грн до 3400 грн.

Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до неготовності їх використання за призначенням, тягне за собою накладення штрафу від 2550 грн до 5100 грн.

Якщо ці дії вчинила особа, яку протягом року вже було піддано штрафу за такі самі правопорушення, тягнуть за собою штраф 5100 грн до 8500 грн.

При цьому в санкціях зазначених частин не визначено суб’єкта відповідальності, тобто особу, на яку законодавством покладено обов’язок забезпечити безперешкодний доступ громадян до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та яка відповідає за утримання та експлуатацію таких об’єктів.

У ГЮУ ВР звернули увагу на те, що відповідальність за ч. 1 нової статті 175-3 КУпАП має наставати, зокрема за незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту «у встановленому законодавством порядку». При цьому діюче законодавство України не містить такого порядку, що унеможливить застосування цієї статті на практиці.

Крім того, у новій редакції викладено статю 185-14 КУпАП.

А саме, невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС буде призводити до штрафу від 3400 грн до 6800 грн.

Створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб ДСНС, в тому числі пов’язаних з проведенням перевірок, - тягне за собою накладення штрафу від 6800 грн до 10200 грн.

За повторне порушення можна отримати штраф до 17 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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