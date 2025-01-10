На Черкащині жінка поклала новонароджену дитину в пакет і викинула до сміттєвого бака

Поліцейські розшукали породіллю, яка в жорстокий спосіб позбулася власної дитини.

У Черкаській області породілля запхала немовля до пакета і викинула до сміттєвого бака. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що 8 січня чоловік вивозив сміття і натрапив на пакет із мертвим новонародженим немовлям, про що і сповістив правоохронців.

Поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження. Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи задля встановлення причини смерті.

Правоохоронці встановили, що матір’ю новонародженої дитини є 25-річна жінка, яка не перебувала на обліку в жіночій консультації.

Немовля вона народила самостійно та після пологів поклала дівчинку у пакет і викинула до сміттєвого бака за магазином у селі Білоусівка Золотоніського району.

Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

У рамках кримінального провадження призначено низку експертиз. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Досудове розслідування триває.

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