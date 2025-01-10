«Рай для інтроверта» – Шотландія шукає доглядача для безлюдного острова Ханда з зарплатою $2600 на місяць

Посада не вимагає спеціальної кваліфікації, передбачає догляд за островом та колонією морських птахів.

Фото: nypost

Шотландський трест дикої природи оголосив про вакансію для доглядача острова Ханда, розташованого біля західного узбережжя Сазерленда. Успішний кандидат буде отримувати 31 000 доларів на рік (близько $2600 на місяць) за догляд за колонією морських птахів на віддаленому острові, повідомляє NYP.

Посада не вимагає спеціальної кваліфікації, хоча корисними будуть знання морської та наземної природи. В обов'язки входитиме організація робочих програм і управління волонтерами, а також догляд за островом та його 8000 відвідувачами щорічно.

Для кандидатів пропонується безкоштовне житло на острові, неймовірні краєвиди та щотижневі поїздки на материк для необхідних справ. Також можливе розподілення ролі серед пар. Контракт має термін шість місяців і стартує в березні.

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