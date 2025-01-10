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Мы хотим завершить войну справедливо для Украины — в МИД отреагировали на возможную встречу Трампа с Путиным

13:47, 10 января 2025
Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом мы не видим, — так прокомментировал спикер МИД Украины Георгий Тихий возможную встречу Трампа и Путина.
Мы хотим завершить войну справедливо для Украины — в МИД отреагировали на возможную встречу Трампа с Путиным
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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали возможную встречу избранного президента США Дональда Трампа с Путиным, а также сообщили о подготовке к переговорам между Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом мы не видим. Наша позиция очень проста: мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины, и мы видим, что президент Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны" , – заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге.

Он отметил, что важнейшим сейчас является ожидание встречи между Трампом и Зеленским. Тихий также сообщил, что сразу после инаугурации Трампа начнется подготовка к контактам между Украиной и США на самом высоком уровне.

"Мы все ожидаем прямого, личного контакта между Президентом Зеленским и Трампом. Мы ожидаем, что контакты состоятся как можно скорее после инаугурации Трампа", – сказал спикер МИД.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что ведется подготовка его встречи с Путиным.

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путин Дональд Трамп

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