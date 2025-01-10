Япония замораживает активы 33 организаций и 12 человек из России и Северной Кореи

Япония ограничивает экспорт товаров в Россию и Китай.

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Японское правительство объявило о дополнительных санкциях против России в ответ на ее вторжение в Украину. Согласно информации от Nippon, в японский список замороженных активов попали 33 организации и 12 физических лиц, в том числе гражданин Северной Кореи.

В частности, Япония ввела экспортные ограничения для 53 организаций из России и Китая, а также запретит экспорт 335 товаров в Россию с 23 января, среди которых мотоциклы и компоненты для специальных транспортных средств.

Целью этих мер является усиление давления на Россию из-за ее связей с Северной Кореей и использования третьих стран для обхода международных санкций. Как отметил главный секретарь японского правительства Йосимаса Хаяши, эти шаги будут способствовать международным усилиям для достижения мира. Япония продолжит работать в тесном сотрудничестве с партнерами по «Большой семерке».

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