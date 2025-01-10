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На Закарпатье суд наказал солдата, который дважды покидал воинскую часть

17:41, 10 января 2025
Мужчина два раза без разрешения командования и уважительных причин покидал воинскую часть.
На Закарпатье суд наказал солдата, который дважды покидал воинскую часть
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На Закарпатье суд наказал старшего солдата, который дважды покидал службу. Приговор по делу №303/9635/23 вынес Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области.

В материалах дела отмечается, что уроженец села Череевцы два раза без разрешения командования и уважительных причин покидал воинскую часть. Его не было на службе в период с 9 февраля по 2 марта. Он сам пришел в расположение запасной роты и через две недели снова покинул часть и не появлялся до 15 мая 2023 года.

Во время судебного заседания старший солдат признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд также учел посредственную характеристику обвиняемого и повторное совершение преступления.

Исследовав все материалы дела, суд признал мужчину виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения и назначил ему 5 лет лишения свободы. На приговор можно подать апелляцию.

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