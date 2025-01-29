В налоговой объяснили, как зарегистрировать предпринимательскую деятельность

Открыть ФЛП может любой гражданин Украины от 16 лет и старше.

Налоговая служба в Харьковской области объясняет, как зарегистрировать предпринимательскую деятельность

Открыть свой бизнес как физическое лицо – предприниматель можно у государственного регистратора Центра предоставления административных услуг или в режиме онлайн «не выходя из дома» через Действие.

Для регистрации ФЛП нужно иметь два документа – паспорт гражданина Украины и регистрационную карточку налогоплательщика (при наличии).

Открыть ФЛП может любой гражданин Украины от 16 лет и старше.

В заявлении о регистрации необходимо указать виды деятельности по КВЭД, адрес осуществления предпринимательской деятельности, указать систему налогообложения (общую или упрощенную). Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (при регистрации онлайн).

Также необходимо подать в налоговый орган форму №20-ОПП (об объектах налогообложения – лоток, киоск, кафе и т.д.) через Электронный кабинет (либо лично в ЦОП, либо по почте).

Кроме того, нужно зарегистрировать РРО, или ПРРО – для расчетов за наличные денежные средства и при применении расчетных карт.

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