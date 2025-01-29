На Прикарпатье 43-летнего мужчину подозревают в незаконном хранении оружия

У фигуранта обнаружили автоматическое огнестрельное оружие военного образца – АКС-74У без предусмотренного законом разрешения.

На Прикарпатье сообщено о подозрении 43-летнему мужчине по факту незаконного приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Указывается, что 25 января в ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта сотрудниками полиции было обнаружено автоматическое огнестрельное оружие военного образца – АКС-74У без предусмотренного законом разрешения.

Мужчину правоохранители сразу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении и по ходатайству прокурора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

За указанное уголовное правонарушение ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.

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