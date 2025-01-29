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Хто відповідає за складання податкової звітності — роз’яснення

07:54, 29 січня 2025
Відповідальність на неподання або несвоєчасне подання податкової звітності несуть юрособи, резиденти або нерезиденти України, які відповідно до ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи, а також фізичні особи та податкові агенти.
Хто відповідає за складання податкової звітності — роз’яснення
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Податкова служба у Харківській області пояснює, хто відповідає за складання податкової звітності.

Зазначається, що відповідно до п. 47.1 ст. 47 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть:

- юридичні особи, резиденти або нерезиденти України, які відповідно до  ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи.

Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить;

- фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом;

- податкові агенти.

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