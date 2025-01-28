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Катерини Черногоренко назвала дату запуску у Резерв+ електронних направлень на ВЛК

18:39, 28 січня 2025
З 28 січня електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тільки почнуть тестувати.
Катерини Черногоренко назвала дату запуску у Резерв+ електронних направлень на ВЛК
Фото: radiosvoboda.org
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін запровадив електронне направлення на ВЛК через Резерв+. Направлення буде формуватися в електронному виді через Реєстр «Оберіг».

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, вже з 31 січня українці зможуть створювати направлення на ВЛК у Резерв+.

Вона нагадала, що спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням. Але згодом послугу розширять для громадян, які вже мають повістку на ВЛК.

«Ми вже набрали команду тестувальників, і сьогодні всі отримують листи та починають тест.

Реформа ВЛК не обмежиться лише цифровізацією. Працюємо над іншими змінами — взаємодія інформаційних систем МОЗ та Міноборони і можливість самостійно вибрати в Резерв+ медичний заклад для ВЛК», - заявила вона.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада прийняла законопроект 12066 про цифрову ВЛК, який дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Так, у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я після вступу в силу закону буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

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ВЛК Резерв+

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