Суд обязал передать костел Святого Николая в Киеве религиозной общине

Суд удовлетворил иск и постановил вернуть здание костела святого Николая в полноценное использование религиозной общины Римско-Католической Церкви.

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Суд обязал Министерство культуры передать костел Святого Николая в Киеве религиозной общине Римско-Католической Церкви. Об этом сообщили в парафии.

Католическая община Украины долго обращалась в государственные органы с требованием вернуть им помещение костела святого Николая, который более ста лет назад построили католики. В 2005 году Президент Виктор Ющенко поручил вернуть костел общине, но этот процесс затянулся.

«Архивные документы и исторические факты однозначно свидетельствуют о том, что костел сначала был предназначен для религиозных обрядов, а его превращение в концертный зал было незаконным актом советской власти», - заявил во время заседания настоятель Павел Вышковский.

Днепропетровский окружной административный суд, подробно изучив все предоставленные доказательства, признал правомерность требований общины и принял решение в ее пользу.

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