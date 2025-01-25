Суд зобов’язав передати костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді

Суд задовольнив позов та постановив повернути будівлю костелу святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви.

Джерело фото: spoilt.exile / Flickr

Суд зобов’язав Міністерство культури передати костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви. Про це повідомили у парафії.

Католицька громада України тривалий час зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу святого Миколая, який понад сто років тому збудували католики. У 2005 році Президент Віктор Ющенко доручив повернути костел громаді, але цей процес затягнувся.

«Архівні документи та історичні факти однозначно свідчать про те, що костел спершу був призначений для релігійних обрядів, а його перетворення на концертний зал було незаконним актом радянської влади», — заявив під час засідання настоятель Павло Вишковський.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд, детально вивчивши всі надані докази, визнав правомірність вимог громади та ухвалив рішення на її користь.

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