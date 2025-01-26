На Чернігівщині зловмисники втерлися в довіру чоловіку з інвалідністю та вчинили замах на вбивство заради квартири

Зловмисники систематично давали чоловікові алкоголь із метанолом, концентрація якого перевищувала норму в 140 разів, що становило загрозу його життю.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

У Чернігові оголосили підозру двом місцевим жителям, які втерлися в довіру чоловіку з інвалідністю та вчинили замах на вбивство заради квартири. Про це розповіли в обласній прокуратурі.

З’ясовано, що що двоє чернігівців більш ніж пів року вибудовували довірливі стосунки з місцевим чоловіком, який має інвалідність та проживає один. Після підписання потерпілим заповіту про передачу у разі його смерті всього майна одному з підозрюваних, зловмисники почали схиляти його до вживання алкогольних напоїв. З метою погіршення стану здоров’я чоловіка, вони систематично приносили йому алкоголь з домішками метилового спирту (метанолу).

У ході слідчих дій у приміщенні квартири виявлено та вилучено пляшку зі спиртом, в якій концентрація метанолу майже у 140 разів перевищувала допустиму межу. Вживання такого алкоголю несе загрозу для життя людини.

Також під час обшуків вилучили заповіти, паспорти громадян України, пенсійні посвідчення й посвідчення УБД, нотаріально засвідчені договори купівлі-продажу нерухомості, технічну документацію на нерухомість, нотаріальні довіреності, банківські картки, а також ємності зі спиртом.

Наразі підозрюваних затримано, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Слідство перевіряє можливу причетність затриманих до подібних злочинів, спрямованих проти соціально незахищених і вразливих верств населення. Проводяться заходи для встановлення інших постраждалих від їхньої протиправної діяльності.

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