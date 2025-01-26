На Черниговщине злоумышленники втерлись в доверие мужчине с инвалидностью и покушались на убийство ради квартиры

Злоумышленники систематически давали мужчине алкоголь с метанолом, концентрация которого превышала норму в 140 раз, что представляло угрозу его жизни.

В Чернигове объявили подозрение двум местным жителям, которые втерлись в доверие мужчине с инвалидностью и покушались на убийство ради квартиры. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Выяснено, что двое черниговцев более полугода выстраивали доверительные отношения с местным мужчиной, который имеет инвалидность и проживает один. После подписания потерпевшим завещания о передаче в случае его смерти всего имущества одному из подозреваемых злоумышленники начали склонять его к употреблению алкогольных напитков. С целью ухудшения состояния здоровья мужчины они систематически приносили ему алкоголь с примесями метилового спирта (метанола).

В ходе следственных действий в помещении квартиры обнаружена и изъята бутылка со спиртом, в которой концентрация метанола почти в 140 раз превышала допустимый предел. Употребление такого алкоголя несет угрозу жизни человека.

Также во время обысков изъяли завещания, паспорта граждан Украины, пенсионные удостоверения и удостоверения УБД, нотариально заверенные договоры купли-продажи недвижимости, техническую документацию на недвижимость, нотариальные доверенности, банковские карты, а также емкости со спиртом.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следствие проверяет возможную причастность задержанных к подобным преступлениям, направленным против социально незащищенных и уязвимых слоев населения. Проводятся мероприятия по установлению других пострадавших от их противоправной деятельности.

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