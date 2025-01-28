У КСУ обговорили можливість внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Суду

Відбулося засідання Постійної комісії з питань наукового забезпечення Конституційного Суду України.

У вівторок, 28 січня, члени Постійної комісії з питань наукового забезпечення Конституційного Суду України провели засідання, на якому обговорили можливість внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Конституційного Суду України. Про це повідомила пресслужба КСУ.

Там наголосили, що зазначені напрацювання підвищать ефективність діяльності НКР, сприятимуть посиленню ролі науковців та співпраці між суддями Суду та членами Ради.

«Зауважимо, що відповідні зміни ухвалюються Постановою Конституційного Суду України», - додали у КСУ.

Нагадаємо, Положення про Науково-консультативну раду КСУ було затверджено Постановою Конституційного Суду України від 3 грудня 2018 року. Зміни вносились 5 листопада 2019 року та 26 жовтня 2023 року.

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