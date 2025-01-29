Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Кабмін вніс законопроект щодо штрафів для державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів Земельного кадастру

08:10, 29 січня 2025
Крім того, уряд зареєстрував законопроект, яким пропонується надати сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноваження державних кадастрових реєстраторів та делегувати повноваження державних кадастрових реєстраторів з державної реєстрації земельних ділянок у Земельному кадастрі посадовим особам органів місцевого самоврядування.
Кабмін вніс законопроект щодо штрафів для державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів Земельного кадастру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін 28 січня схвалив та зареєстрував у Верховній Раді законопроекти 12453 та 12454 стосовно змін у реєстрації земельних ділянок.

Так, законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування та сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру» пропонується надати сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноваження державних кадастрових реєстраторів та делегувати повноваження державних кадастрових реєстраторів з державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Як зазначили в уряді, метою є спрощення процедури з державної реєстрації земельної ділянки.

Також передбачається встановити, що сільські, селищні, міські ради, сертифіковані інженери-землевпорядники самостійно визначають можливість здійснення ними повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх реалізації, при цьому надання посадовим особам виконавчих органів місцевого самоврядування та сертифікованим інженерам-землевпорядникам відповідних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру та доступу до відомостей кадастру здійснюється за умови успішного проходження стажування у сфері земельних відносин, за напрямом здійснення відповідних повноважень.

Серед іншого, передбачається також проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносини, та його територіальними органами моніторингу дій суб’єктів під час здійснення ними повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Іншим законопроектом «Про внесення зміни до статті 53-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів Державного земельного кадастру» пропонується внести зміни до статті 53-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановити штрафи.

Так, порушення встановлених законом строків внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, вимагання не передбачених законом документів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та для надання таких відомостей, будуть тягнути за собою накладення штрафу на державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів Державного земельного кадастру (якщо внесення або надання таких відомостей здійснюється такими реєстраторами) від 340 до 850 грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адміністрація Білого дому попросила федеральні агентства, зокрема, USAID, до 7 лютого заповнити анкету щодо грантових програм

Бюджетне управління Білого дому надіслало федеральним агентствам анкету з проханням відповісти на 14 запитань до кінця наступного тижня для кожної програми, яка має фінансування або заходи, заплановані до 15 березня.

Дорадча група експертів переглянула власні негативні висновки — створено прецедент

Також Дорадча група експертів вирішила не враховувати негативні висновки Етичної ради.

Кабмін вніс законопроект щодо штрафів для державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів Земельного кадастру

Крім того, уряд зареєстрував законопроект, яким пропонується надати сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноваження державних кадастрових реєстраторів та делегувати повноваження державних кадастрових реєстраторів з державної реєстрації земельних ділянок у Земельному кадастрі посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Окружна суддя заблокувала указ Трампа про заморожування витрат США на грантові програми

Як зазначає Politico, указ Дональда Трампа заблокувала суддя окружного суду Лорен Алі Хан, призначена Джо Байденом.

ДСА попросили вирішити проблему з мобілізацією працівників апаратів судів

Чернівецький апеляційний суд повідомив, що мобілізація впливає на кадрове забезпечення судів

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип’юк
    Галина Пилип’юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду