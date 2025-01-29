Кабмін вніс законопроект щодо штрафів для державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів Земельного кадастру

Крім того, уряд зареєстрував законопроект, яким пропонується надати сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноваження державних кадастрових реєстраторів та делегувати повноваження державних кадастрових реєстраторів з державної реєстрації земельних ділянок у Земельному кадастрі посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Кабмін 28 січня схвалив та зареєстрував у Верховній Раді законопроекти 12453 та 12454 стосовно змін у реєстрації земельних ділянок.

Так, законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування та сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру» пропонується надати сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноваження державних кадастрових реєстраторів та делегувати повноваження державних кадастрових реєстраторів з державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Як зазначили в уряді, метою є спрощення процедури з державної реєстрації земельної ділянки.

Також передбачається встановити, що сільські, селищні, міські ради, сертифіковані інженери-землевпорядники самостійно визначають можливість здійснення ними повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх реалізації, при цьому надання посадовим особам виконавчих органів місцевого самоврядування та сертифікованим інженерам-землевпорядникам відповідних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру та доступу до відомостей кадастру здійснюється за умови успішного проходження стажування у сфері земельних відносин, за напрямом здійснення відповідних повноважень.

Серед іншого, передбачається також проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносини, та його територіальними органами моніторингу дій суб’єктів під час здійснення ними повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Іншим законопроектом «Про внесення зміни до статті 53-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів Державного земельного кадастру» пропонується внести зміни до статті 53-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановити штрафи.

Так, порушення встановлених законом строків внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, вимагання не передбачених законом документів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та для надання таких відомостей, будуть тягнути за собою накладення штрафу на державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів Державного земельного кадастру (якщо внесення або надання таких відомостей здійснюється такими реєстраторами) від 340 до 850 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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