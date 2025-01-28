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В НАТО заявили, что Россия планировала убить гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера

20:14, 28 января 2025
В НАТО сообщили, что разведка США и Германии сорвала планы РФ.
В НАТО заявили, что Россия планировала убить гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера
Фото: eurointegration.com.ua
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Помощник генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай заявил, что Россия действительно готовила убийство гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, пишет Politico.

Он отметил, что попытка убийства являлась частью серии российских планов по убийству руководителей оборонных предприятий по всей Европе. Но разведка США и Германии сорвала планы Москвы.

«Мы наблюдали случаи саботажа в странах НАТО в течение последних двух лет, под которыми я имею в виду схождение поездов с рельсов, акты поджога, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров промышленности, например главы Rheinmetall, но были и другие заговоры», – сказал Аппартурай.

По его словам, РФ вербует персонал для выполнения своих планов через Интернет, используя для совершения преступных действий «преступные группировки, молодежь или мигрантов». Это делается, чтобы «посеять смуту, чтобы подорвать поддержку Украины».

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россия НАТО

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