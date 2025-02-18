Кто сможет стать судьями Конституционного Суда по квоте Верховной Рады и Президента – финальный список

Всего на должности судей Конституционного Суда Украины есть 10 претендентов.

Источник фото — СГЭ

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Совещательная группа экспертов 18 февраля 2025 года определила результаты выполнения практических заданий, которые сдавали 19 кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады и Президента и сформировала финальный рейтинг победителей конкурса.

В итоге на две вакантные должности судей КСУ по квоте Верховной Рады есть шесть претендентов.

Также на три вакантные должности судей КСУ по квоте Президента есть шесть претендентов, поскольку два кандидата претендуют на должности судей КСУ от обоих субъектов формирования Конституционного Суда.

Финальный рейтинг претендентов на должности судей КСУ, согласно результатам определения уровня компетентности в сфере права и полученному ими количеству голосов членов Совещательной группы экспертов, выглядит следующим образом.

По квоте Верховной Рады

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук (кандидат отримав 6 голосів «за»)

Тропін Захар Володимирович – директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції (5 голосів «за»)

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України (4 голоси «за»)

Клименко Оксана Михайлівна - головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби Верховної Ради (4 голоси «за»)

Кириченко Юлія Миколаївна - член правління Центра політико-правових реформ, радник голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (3 голоси «за»)

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор Офісу Генерального прокурора (3 голоси «за»)

По квоте Президента

Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук (6 голосів «за»)

Константий Олександр Володимирович – професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету, радник голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка (5 голосів «за»)

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник (верховенство права і права людини) Програми підтримки ОБСЄ для України (4 голоси «за»)

Савчин Михайло Васильович – директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету (4 голоси «за»).

Солдатенко Оксана Володимирівна - професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі (2 голоси «за»)

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив Національного антикорупційного бюро України (1 голос «за»)

В дальнейшем кандидаты на должности судей КСУ еще будут проходить собеседования с конкурсной комиссией, осуществляющей отбор на должности судей КСУ по квоте Президента, а также с Комитетом ВРУ по вопросам правовой политики, по итогам которых претендентам на должности судей будут предоставлены соответствующие рекомендации.

Голосование за претендентов на должности судей КСУ в сессионном зале Верховной Рады будет проходить в соответствии с набранным количеством голосов в рейтинге.

Автор Вячеслав Хрипун

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