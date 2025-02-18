Школьная сценка с избиением военного ТЦК: педагог-организатор написала заявление на увольнение

В СОШ №309 уволилась организатор скандального школьного спектакля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Организатор школьного спектакля в киевской школе №309, во время которого ученики инсценировали избиение военнослужащего ТЦК, подала заявление об увольнении. Об этом сообщила директор заведения Ольга Тимошенко в эфире телеканала «Киев 24».

По ее словам, педагог воспитывалась в семье военных, работала в кадетском корпусе и во время начала полномасштабного вторжения спасала кадетов в Сумах. Директор подчеркнула, что эта сценка не была частью сценария спектакля.

Тимошенко также провела разговор с учительницей и учениками, которые объяснили, что их замыслом было изобразить «завершение войны и победу». В то же время она назвала эту сцену «ужасной» и извинилась перед всеми, кого она могла обидеть.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в киевской общеобразовательной школе №309 старшеклассники поставили спектакль избиения сотрудника ТЦК. Дарницкая районная государственная администрация отреагировала на школьную сценку избиения представителя ТЦК, сообщив о создании комиссии для расследования инцидента. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка ситуации.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой назвал видео со школьного праздника «позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11-м году войны».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.