Премьер Италии Джорджа Мелони назвала саммит в Париже «антитрамповским»

После мероприятия Джорджа Мелони выразила несогласие с предложениями саммита и набором приглашенных.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала «антитрамповским» саммит европейских лидеров в Париже, пишет ANSA.

Отмечается, что Мелони прибыла на встречу лидеров последней, когда переговоры продолжались уже час.

После саммита она выразила несогласие с предложениями саммита и набором приглашенных.

Мелони считает, что единственным местом для принятия совместных решений 27 стран-членов ЕС должен стать Брюссель.

По ее словам, встречи не могут проходить в «антитрамповском формате».

«США работают над достижением мира, и мы должны играть свою роль», – сказала Мелони.

Она также добавила, что без адекватных гарантий безопасности для Украины любые переговоры рискуют провалиться. Также Мелони призвала «изучить другие пути» и, прежде всего, привлечь США, поскольку, по ее словам, «в евроатлантическом контексте базируется европейская и американская безопасность».

Напомним, ряд стран, в частности, Румыния и Чехия выразили разочарование из-за отсутствия приглашения на саммит европейских лидеров в Париже, посвященный ситуации в Украине.

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