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Это лишь прелюдия к событиям в ближайшие недели, – Туск о саммите в Париже

11:05, 18 февраля 2025
По словам премьера Польши, конкретные решения по Украине ожидаются в ближайшие недели.
Это лишь прелюдия к событиям в ближайшие недели, – Туск о саммите в Париже
Фото: pravda.com.ua
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что встреча европейских лидеров в Париже была лишь подготовкой к событиям ближайших недель. Об этом сообщает RMF24.

По его словам, участники саммита разделяют позицию Польши по ключевым вопросам, однако не приняли конкретных решений, это лишь «прелюдия к тому, что произойдет в ближайшие недели и месяцы».

«Мы понимаем, что подобные встречи не заканчиваются принятием решений», - отметил Туск.

Он отметил необходимость срочной работы над усилением сотрудничества союзников, что также касается возможных переговоров о прекращении войны.

«В одном есть 100-процентная уверенность - Европейский Союз и союзники, такие как Британия и Норвегия, смогут эффективно стабилизировать ситуацию и поддержать Украину в сохранении ее суверенитета, если мы сможем эффективно защищаться от угроз как Европа. На данный момент это не так», - подытожил польский премьер.

Напомним, Дональд Туск также заявил, что решения по Украине должны приниматься при ее участии.

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Польша

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