Рішення щодо України мають ухвалюватися за її участі, – Дональд Туск

Дональд Туск наголосив на важливості справедливого та тривалого миру в Україні.

Фото: censor.net

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск за підсумками саміту європейських лідерів у Парижі заявив, що жодні рішення щодо України не повинні ухвалюватися без її участі. Про це пише The Guardian.

Він також наголосив на необхідності забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні, в якому сама Україна повинна брати участь. Крім того, Туск зазначив, що лідери погодилися на важливість тісної співпраці між Європейським Союзом та США щодо подальших кроків у цьому напрямку.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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