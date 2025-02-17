Спецпредставник США Кіт Келлог прибуде в Київ 19 лютого

Спецпредставник США пробуде в Україні три дні, програма візиту наразі узгоджується.

Фото: Getty Images

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Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде до Києва у середу, 19 лютого. Він приїде ранковим потягом з Польщі. Програма триденного візиту наразі перебуває на стадії узгодження.

У Брюсселі Келлог повідомив журналістам, що у вівторок вирушить до Варшави, а звідти нічним потягом до Києва. «Я їду потягом завтра ввечері. І буду там (у Києві – ред.) у середу вранці», - зазначив він, цитує «Інтерфакс-Україна».

Спецпредставник не уточнив, чи відвідає передову, як це пропонував президент України Володимир Зеленський, оскільки програма ще не остаточно узгоджена. «Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь - так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так», - зазначив Келлог.

«Я буду там три дні, і я не вперше в Україні», - додав він. Келлог зауважив, що у перший день його візиту Президента України Володимира Зеленського може ще не бути в місті. «Але у той час коли ми говоримо, це все ще узгоджується», - пояснив Келлог.

Нагадаємо, Зеленський анонсував поїздку разом зі спецпредставником США Келлогом на фронт.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України запросив спецпредставника США відвідати передову для кращого розуміння війни.

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