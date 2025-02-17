Спецпредставитель США Кит Келлог прибудет в Киев 19 февраля

Спецпредставитель США пробудет в Украине три дня, программа визита пока согласовывается.

Фото: Getty Images

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Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет в Киев в среду, 19 февраля. Он приедет утренним поездом из Польши. Программа трехдневного визита сейчас находится на стадии согласования.

В Брюсселе Келлог сообщил журналистам, что во вторник отправится в Варшаву, а оттуда ночным поездом в Киев. «Я еду поездом завтра вечером. И буду там (в Киеве - ред.) в среду утром», - отметил он, цитирует „Интерфакс-Украина“.

Спецпредставитель не уточнил, посетит ли он передовую, как это предлагал президент Украины Владимир Зеленский, поскольку программа еще не окончательно согласована. «Что касается поездки в Украину, то поездка еще на стадии завершения, то есть поеду ли я туда поеду, ответ - да. Будет ли у меня возможность встретиться с президентом Зеленским? Ответ - да», - отметил Келлог.

«Я буду там три дня, и я не впервые в Украине», - добавил он. Кэллог отметил, что в первый день его визита Президента Украины Владимира Зеленского может еще не быть в городе. «Но в то время когда мы говорим, это все еще согласовывается», - пояснил Келлог.

Напомним, Зеленский анонсировал поездку вместе со спецпредставителем США Келлогом на фронт.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины пригласил спецпредставителя США посетить передовую для лучшего понимания войны.

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