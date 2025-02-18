Привлечение к админответственности возможно только при наличии вины лица в совершении админправонарушения, подтвержденной надлежащими доказательствами – апелляционный суд отменил постановление ТЦК

ТЦК подал суду выписку из системы «Оберег» в отношении истца, где от руки написано «данные не обновлены».

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В октябре 2024 года мужчина обратился в суд с иском к ТЦК, в котором просил отменить постановление ТЦК об административном правонарушении от 1.10.2024 по ч. 3 ст.210-1 КУоАП.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, согласно справки акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией мужчине установлена ​​ІІІ группа инвалидности с 16.03.2023.

28.03.2024 ТЦК ответил истцу, что он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, как лицо с инвалидностью III группы «до 28.09.2024 года или до момента внесения изменений в законодательство».

Мужчина прибыл в ТЦК для получения справки о предоставлении отсрочки, которая 26.09.2024 выдана по основаниям пункта 2 части 1 статьи Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» – «Признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью» сроком до 9.11.2024.

1.10.2024 начальником отделения ТЦК составлен протокол об административном правонарушении, в котором указано, что 1 октября 2024 г., гражданин, будучи военнообязанным, нарушил правила военного учета, а именно: находясь на военном учете, в течение 60 дней со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений мобилизации и военного учета» № 3633-ІХ от 11.04.2024, не уточнил свои учетные и другие персональные данные, путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

В тот же день, 1.10.2024, начальником ТЦК вынесено постановление, согласно которому установлено, что истец своими действиями совершил правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 210-1 КУоАП, а именно проигнорировав исполнение обязанности, возложенной на него согласно вышеупомянутых правовых норм, ни одним из определенных способов не уточнил свои учетные данные.

Не согласившись с данным постановлением об административном правонарушении, истец обратился в суд по поводу его отмены.

Решением Косовского районного суда Ивано-Франковской области от 18 ноября 2024 в удовлетворении иска отказано. Мужчина подал апелляционную жалобу.

Что решил апелляционный административный суд

Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда в постановлении от 29 января 2025 года по делу №347/2463/24 пришла к выводу, что апелляционная жалоба мужчины подлежит удовлетворению по следующим мотивам.

Системный анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии факта административного правонарушения и вины лица в его совершении, подтвержденное надлежащими доказательствами (постановление Верховного Суда от 20.05.2020 г. №524/5741/16-а).

В соответствии с материалами дела судом установлено, что согласно обжалуемого постановления, вина истца подтверждается только протоколом об административном правонарушении от 1.10.2024, к которому никакие доказательства не поданы.

Ответчик в суд подал выписку из системы «Оберег» в отношении истца с указанием, что информация отсутствует, также от руки написано - «данные не обновлены».

Справкой к акту осмотра МСЭК подтверждается, что истцу установлена ​​ІІІ группа с 16.03.2023.

28.03.2024 ТЦК дал ответ истцу согласно которому он уведомлен, что он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, как лицо с инвалидностью ІІІ группы «до 28.09.2024 года или до момента внесения изменений в законодательство».

Также суд указал, что кроме неучета наличия у истца инвалидности и действительной отсрочки, ТЦК не учел наличие у жены истца ІІІ группы инвалидности сроком до 22.03.2025 и назначение пособия на ребенка с инвалидностью.

Поэтому коллегия судей пришла к выводу, что в спорных правоотношениях есть смягчающие обстоятельства, не оцененные ответчиком.

Кроме того, ответчик в суд подал выписку из системы «Оберег» по истцу с отсутствующей информацией о наличии отсрочки.

Судом учитывается, что пределом, разделяющим существенное (фундаментальное) нарушение от несущественного, является установление следующего обстоятельства: могло ли быть другим решение субъекта властных полномочий при условии соблюдения им предусмотренной законом процедуры его принятия.

С учетом вышеизложенного суд апелляционной инстанции считает, что в нарушение требований статьи 245 КУоАП, при принятии обжалуемого постановления ответчиком не дана надлежащая оценка всем обстоятельствам дела в их совокупности, в связи с чем обжалуемое постановление принято с нарушением требований действующего законодательства и подлежит отмене.

Учитывая вышеприведенное, коллегия судей пришла к выводу о том, что вина истца в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 210-1 КУоАП не доказана в полном объеме надлежащими и достоверными доказательствами, а потому исключает привлечение его к административной ответственности.

Следовательно, постановление ТЦК следует упразднить, а дело об административном правонарушении закрыть.

Автор: Наталя Мамченко

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