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Прекращение огня не означает отмену военного положения, – Федор Вениславский

20:38, 17 февраля 2025
По словам Вениславского, прекращение огня не устраняет угроз, которые предусматривают военное положение.
Прекращение огня не означает отмену военного положения, – Федор Вениславский
Фото: РБК-Украина
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Договоренности о прекращении огня в Украине не будут означать отмену военного положения, поскольку все будет зависеть от гарантий, что Россия не возобновит военные действия на территории Украины и покинет временно оккупированные территории, - заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире «Радио Свобода».

«Прекращение огня не означает отмену военного положения. Отмена военного положения возможна тогда, когда исчезнут угрозы, предусмотренные Законом «О правовом режиме военного положения». А сам факт временного прекращения огня точно не устраняет те угрозы, которые послужили введением правового режима военного положения», - сказал Вениславский.

По его словам, прекращение огня «не означает, что Россия отвела свои войска с ВОТ, или, что Россия отвела свои средства поражения, которые не будут наносить удары по Украине».

Он также добавил, что «учитывая психическое состояние Путина, мы можем ожидать любого развития событий, поэтому без каких-то гарантий того, что это будет долговременный мир, я не думаю, что будет отменено военное положение».

Кроме того, Вениславский отметил, что речь идет и о результате переговоров.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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война военное положение Федор Вениславский

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