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Припинення вогню не означає скасування воєнного стану, – Федір Веніславський

20:38, 17 лютого 2025
За словами Веніславського, припинення вогню не усуває загроз, які передбачають воєнний стан.
Припинення вогню не означає скасування воєнного стану, – Федір Веніславський
Фото: РБК-Україна
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Домовленості про припинення вогню в Україні не означатимуть скасування воєнного стану, оскільки все залежатиме від гарантій, що Росія не поновить воєнні дії на території України та покине тимчасово окуповані території, – заявив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свобода».

«Припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливе тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені Законом «Про правовий режим воєнного стану». А сам факт тимчасового припинення вогню точно не  усуває ті загрози, які послугували введеннням правового режиму воєнного стану», – сказав Веніславський.

За його словами, припинення вогню «не означає, що Росія відвела свої війська з ТОТ, чи, що Росія відвела свої засоби ураження які не будуть завдавати ударів по Україні».

Він також додав, що «з огляду на психічний стан Путіна, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій, тому без якихось гарантій того, що це буде довготривалий мир, я не думаю, що буде скасований воєнний стан».

Крім того, Веніславський зазначив що мова йде й про результат перемовин.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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війна воєнний стан Федір Веніславський

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