Шкільна сценка побиття військового ТЦК – Оксен Лісовий назвав інцидент «ганебним і неприпустимим»

Міністр освіти Оксен Лісовий вимагає розслідування інциденту з приниженням військових у школі.

Фото: chytomo

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у київській загальноосвітній школі №309 старшокласники поставили виставу побиття співробітника ТЦК. Дарницька районна державна адміністрація відреагувала на шкільну сценку побиття представника ТЦК, повідомивши про створення комісії для розслідування інциденту. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка ситуації.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав відео зі шкільного свята «ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни». Він також зв’язався з директоркою школи, вимагаючи провести внутрішнє розслідування та «зібрати пояснення від усіх, хто брав участь» у сценці. Лісовий висловив здивування, що ніхто з учасників виступу «не відчув спротиву».

«Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних — ухвалені відповідні рішення. Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає країну», – зазначив Лісовий.

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