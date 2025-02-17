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Школьная сценка избиения военного ТЦК – Оксен Лисовой назвал инцидент «позорным и недопустимым»

20:22, 17 февраля 2025
Министр образования Оксен Лисовой требует расследования инцидента с унижением военных в школе.
Школьная сценка избиения военного ТЦК – Оксен Лисовой назвал инцидент «позорным и недопустимым»
Фото: chytomo
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в киевской общеобразовательной школе №309 старшеклассники поставили спектакль избиения сотрудника ТЦК. Дарницкая районная государственная администрация отреагировала на школьную сценку избиения представителя ТЦК, сообщив о создании комиссии для расследования инцидента. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка ситуации.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой назвал видео со школьного праздника «позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11-м году войны». Он также связался с директором школы, требуя провести внутреннее расследование и «собрать объяснения от всех, кто участвовал» в сценке. Лисовой выразил удивление, что никто из участников выступления «не почувствовал сопротивления».

«Должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных - приняты соответствующие решения. Никто не имеет права демонстрировать неуважение к тем, кто ценой собственной жизни и здоровья защищает страну», - отметил Лисовой.

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Киев Минобразования ТЦК школа

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