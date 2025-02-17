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НАБУ завершило расследование в отношении чиновника Гостаможслужбы, подозреваемого в недекларировании недвижимости под Киевом

21:10, 17 февраля 2025
И.о. председателя Гостаможслужбы подозревается в недекларировании дома под Киевом стоимостью более 100 тысяч долларов США.
НАБУ завершило расследование в отношении чиновника Гостаможслужбы, подозреваемого в недекларировании недвижимости под Киевом
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины, которого подозревают в неподаче информации о жилом доме в пригороде Киева. Об этом сообщили в НАБУ.

Следствие установило, что в период с 2021 по 2023 годы чиновник не указал в электронных декларациях данные о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке, на котором он расположен.

По данным следствия, недвижимость стоимостью более 100 тысяч долларов США была оформлена на отца жены чиновника, хотя фактическими владельцами являются он и его семья.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Расследование было начато детективами и прокурорами на основе собственных наработок.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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НАБУ САП таможня

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