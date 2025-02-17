НАБУ завершило розслідування щодо посадовця Держмитслужби, підозрюваного у недекларуванні нерухомості під Києвом

В.о. голови Держмитслужби підозрюється у недекларуванні будинку під Києвом вартістю понад 100 тисяч доларів США.

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно виконувача обов'язків голови Державної митної служби України, якого підозрюють у неподанні інформації про житловий будинок у передмісті Києва. Про це повідомили в НАБУ.

Слідство встановило, що у період з 2021 по 2023 роки посадовець не вказав у електронних деклараціях дані про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку, на якій він розташований.

За даними слідства, нерухомість вартістю понад 100 тисяч доларів США була оформлена на батька дружини посадовця, хоча фактичними власниками є він та його родина.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України.

Розслідування було розпочато детективами та прокурорами на основі власних напрацювань.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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