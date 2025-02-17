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Зеленський анонсував поїздку разом зі спецпредставником США Келлогом на фронт

14:45, 17 лютого 2025
Зеленський підтвердив візит Кіта Келлога до України 20 лютого.
Зеленський анонсував поїздку разом зі спецпредставником США Келлогом на фронт
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Спеціальний представник президента США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог, планує відвідати Україну 20 лютого. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Келлог перебуватиме в Україні два дні, з можливістю продовження візиту. Зеленський висловив намір відвідати фронт разом з Келлогом, зазначивши, що той, ймовірно, не відмовить у цьому.

«Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить», - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами.

Зеленський зазначив, що Келлог планує відвідати Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та деяких командирів бригад, а також провести окремі зустрічі з Міністерством оборони та розвідкою.

«Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо, а потім окремо поспілкуємось з міністерством оборони, може з розвідкою», - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що важливо, щоб Келлог привіз до Білого дому розуміння щодо необхідних Україні гарантій безпеки. Зеленський також зазначив, що після повернення Келлога до США буде визначено дату його зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України запросив спецпредставника США відвідати передову для кращого розуміння війни.

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США Володимир Зеленський Келлог

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