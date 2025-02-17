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Зеленский анонсировал поездку вместе со спецпредставителем США Келлогом на фронт

14:45, 17 февраля 2025
Зеленский подтвердил визит Кита Келлога в Украину 20 февраля.
Зеленский анонсировал поездку вместе со спецпредставителем США Келлогом на фронт
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Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог, планирует посетить Украину 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Келлог будет находиться в Украине два дня, с возможностью продления визита. Зеленский выразил намерение посетить фронт вместе с Келлогом, отметив, что тот, вероятно, не откажет в этом.

«Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет», - сказал Зеленский во время видеообщения с журналистами.

Зеленский отметил, что Келлог планирует посетить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и некоторых командиров бригад, а также провести отдельные встречи с Министерством обороны и разведкой.

«Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым может командирам бригад со мной съездим, а потом отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой», - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы Келлог привез в Белый дом понимание относительно необходимых Украине гарантий безопасности. Зеленский также отметил, что после возвращения Келлога в США будет определена дата его встречи с президентом Дональдом Трампом.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины пригласил спецпредставителя США посетить передовую для лучшего понимания войны.

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США Владимир Зеленский Келлог

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