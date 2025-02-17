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Решения по Украине должны приниматься при ее участии, – Дональд Туск

21:20, 17 февраля 2025
Дональд Туск подчеркнул важность справедливого и длительного мира в Украине.
Решения по Украине должны приниматься при ее участии, – Дональд Туск
Фото: censor.net
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Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита европейских лидеров в Париже заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без ее участия. Об этом пишет The Guardian.

Он также отметил необходимость обеспечения справедливого и длительного мира в Украине, в котором сама Украина должна участвовать. Кроме того, Туск отметил, что лидеры согласились на важность тесного сотрудничества между Европейским Союзом и США относительно дальнейших шагов в этом направлении.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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