Министерство финансов обнародовало новые формы деклараций для плательщиков единого налога

Для ФЛПов и плательщиков единого налога 3 группы (юрлица) и 4 группы действуют новые формы налоговых деклараций.

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Министерство финансов утвердило и обнародовало новые формы налоговых деклараций.

Речь идет о трех налоговых декларациях: плательщика единого налога физического лица – предпринимателе, плательщика единого налога третьей группы (юридического лица) и плательщика единого налога четвертой группы.

Новые формы налоговых деклараций утверждены приказом Минфина от 31 января 2025 года № 57.

Как поясняется, эти формы позволят плательщикам определять обязательства по военному сбору и суммы минимального налогового обязательства в соответствии с последними изменениями в Налоговый Кодекс.

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